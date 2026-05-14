Путин обсуждает с правительством и ЦБ длинные деньги для промышленности

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что обсуждает с правительством РФ и Центробанком вопрос необходимости "длинных" денег для промышленности.
Юбилейный 10-й съезд Союза машиностроителей России проходит в национальном центре "Россия". В работе съезда принимают участие руководители корпораций, федеральных и региональных органов власти, ведущих вузов и научных организаций, представители деловых и профессиональных кругов.
В ходе своего выступления Путин на съезде отметил, что перед современной экономикой стоит ряд сложных вопросов и проблем, которые требуют решения, среди них - ключевая ставка, необходимость "длинных" денег и укрепление рубля.
"Сейчас все-таки Х съезд, юбилейный, не буду о грустном – не буду говорить о ключевой ставке, не буду говорить о необходимости наличия "длинных" денег и об укреплении рубля. Со многими из вас мы регулярно встречаемся, все это известно, обсуждаем с правительством, с Центральным банком, вы в материале", - сказал российский лидер.
Он указал на то, что, несмотря ни на какие сложности, в последние годы отечественные машиностроители действуют в непростых условиях, включая разрыв связей с некоторыми иностранными контрагентами и внешнее давление со стороны недружественных стран. В этих обстоятельствах российские компании, их руководители, сотрудники проявляют гибкость и умение применять нестандартные подходы, добавил