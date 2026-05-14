Путин: машиностроители успешно пользуются мерами поддержки правительства

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Многие российские машиностроители весьма успешно пользуются правительственными мерами поддержки, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Знаю, что многие полагают, что инструментов, которые предлагаются правительством, может быть и недостаточно, но они все-таки есть. И многие, в том числе и присутствующие в этом зале, этими инструментами пользуются, и весьма успешно", - сказал Путин в ходе выступления на съезде Союза машиностроителей России.
Юбилейный X съезд Союза машиностроителей России проходит в Национальном центре "Россия". В работе съезда принимают участие руководители корпораций, федеральных и региональных органов власти, ведущих вузов и научных организаций, представители деловых и профессиональных кругов.