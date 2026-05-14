Путин оценил объем выпуска обрабатывающей промышленности в 2025 году

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Объем выпуска обрабатывающей промышленности в России в прошлом году на четверть превысил уровень 2021 года, заявил президент РФ Владимир Путин.

Юбилейный десятый съезд Союза машиностроителей России проходит в Национальном центре "Россия". В работе съезда принимают участие руководители корпораций, федеральных и региональных органов власти, ведущих вузов и научных организаций, представители деловых и профессиональных кругов.