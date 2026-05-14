Путин рассказал об укреплении технологического суверенитета России
14:51 14.05.2026 (обновлено: 15:57 14.05.2026)
Путин рассказал об укреплении технологического суверенитета России

Путин: машиностроение успешно развивается и создает свои технологические решения

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин заявил, что российское машиностроение успешно развивается и создает собственные технологические решения.
  • Важно самостоятельно производить критически важную продукцию, потенциал для этого есть.
  • Предприятия ОПК уверенно выполняют гособоронзаказ, который вырос с началом СВО.
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Российское машиностроение успешно развивается и создает собственные технологические решения, заявил Владимир Путин.
"Оправдывает себя наша стратегическая линия, решение, которое мы приняли не так уж и давно, а именно: не копировать чужое, а задавать тенденции на рынках, осваивать новые виды конкурентной продукции", — рассказал он на съезде Союза машиностроителей.
По его словам, Россия укрепляет технологический суверенитет и не собирается замыкаться в себе. Важно самостоятельно производить критически важную продукцию, включая самолеты, роботов, цифровые платформы, технологии ИИ.
Президент уточнил, что за четыре года объем промышленного производства вырос на 12%, а обрабатывающей отрасли — на четверть.
Путин отметил, что у отечественного машиностроения и науки огромный потенциал для развития, который позволяет иметь ключи ко всем производствам, значимым для экономики и безопасности.
В то же время предприятия ОПК уверенно выполняют гособоронзаказ, который вырос с началом СВО. Президент поручил содействовать приходу ветеранов боевых действий в эту отрасль.
"Здесь нужны конкретные действия, расширение программ профессиональной подготовки, стажировок, трудоустройства", — сказал он.
Путин также призвал уходить от формального деления компаний на оборонные и гражданские и сокращать время от идеи до конечного продукта.
