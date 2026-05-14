Путин выразил соболезнования президенту и премьеру Индии

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил президенту Индии Драупади Мурму и премьеру Нарендре Моди глубокие соболезнования в связи с жертвами и разрушениями, вызванными последствиями циклона в стране, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемая госпожа Президент, Уважаемый господин Премьер-министр, Примите глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными последствиями циклона в штате Уттар-Прадеш", — говорится в послании.
Кроме того, Путин попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате разгула стихии.