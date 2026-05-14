Рейтинг@Mail.ru
Путин выразил соболезнования президенту и премьеру Индии - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:22 14.05.2026 (обновлено: 18:24 14.05.2026)
Путин выразил соболезнования президенту и премьеру Индии

Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с последствиями циклона

© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди в связи с последствиями циклона.
  • Он отметил многочисленные человеческие жертвы и масштабные разрушения, вызванные циклоном в штате Уттар-Прадеш.
  • Президент России также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим и передал слова сочувствия родным и близким погибших.
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил президенту Индии Драупади Мурму и премьеру Нарендре Моди глубокие соболезнования в связи с жертвами и разрушениями, вызванными последствиями циклона в стране, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемая госпожа Президент, Уважаемый господин Премьер-министр, Примите глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными последствиями циклона в штате Уттар-Прадеш", — говорится в послании.
Кроме того, Путин попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате разгула стихии.
Флаги Индии - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Индийцы должны сами решить, какой хотят видеть свою страну, заявил Лавров
13 мая, 08:59
 
В миреРоссияИндияВладимир ПутинДраупади МурмуНарендра Моди
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала