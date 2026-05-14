Путин выразил соболезнования президенту и премьеру Индии

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил президенту Индии Драупади Мурму и премьеру Нарендре Моди глубокие соболезнования в связи с жертвами и разрушениями, вызванными последствиями циклона в стране, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.