Визит Путина в Китай состоится в самое ближайшее время, заявил Песков

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Подготовка визита президента РФ Владимира Путина в КНР практически завершена, он состоится в самое ближайшее время, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Этот визит готовится. Можно сказать, что уже завершена подготовка, заключительные штрихи. Он состоится в самое ближайшее время", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что сроки визита будут объявлены.