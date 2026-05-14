В Кремле рассказали об общении Путина с ушедшими в отставку губернаторами
12:27 14.05.2026 (обновлено: 12:38 14.05.2026)
В Кремле рассказали об общении Путина с ушедшими в отставку губернаторами

Песков: Путин пообщался с Богомазом и Гладковым перед их отставкой

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин принял отставку губернаторов Белгородской и Брянской областей Вячеслава Гладкова и Александра Богомаза.
  • Пресс-секретарь Дмитрий Песков подтвердил, что Путин общался с Гладковым и Богомазом перед их отставкой.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин общался с Александром Богомазом и Вячеславом Гладковым перед их отставкой с постов губернаторов Брянской и Белгородской областей, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В среду президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова по собственному желанию, врио губернатора региона назначен Александр Шуваев. Кроме того, глава государства также принял отставку Александра Богомаза и назначил врио губернатора Брянской области Егора Ковальчука.
"Естественно, как главы регионов, таких важных регионов в наше время ...они были в постоянном контакте с главой государства... Было, конечно же, общение", - сказал Песков, отвечая на вопрос, был ли у президента разговор с Гладковым и Богомазом перед их отставкой.
Путин назначил новых врио губернаторов Брянской и Белгородской областей
13 мая, 19:42
 
ПолитикаРоссияБелгородская областьБрянская областьВячеслав ГладковАлександр БогомазВладимир Путин
 
 
