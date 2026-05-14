Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил о скором окончании конфликта на Украине.
- По мнению Jerusalem Post, такое развитие событий может быть опасно для Запада.
- Издание отмечает, что перемирие может создать для Европы больше проблем, чем затяжной конфликт.
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Слова президента России Владимира Путина о скором окончании конфликта на Украине несут риски для Запада, пишет Jerusalem Post.
"Он (Путин - Прим.ред) похож на человека, уверенного в том, что глобальный расклад уже изменился в пользу России. И с позиции Запада это, пожалуй, наиболее опасный сценарий из возможных", — говорится в публикации.
"Он (Путин - Прим.ред) похож на человека, уверенного в том, что глобальный расклад уже изменился в пользу России. И с позиции Запада это, пожалуй, наиболее опасный сценарий из возможных", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что перемирие может создать для Европы больше проблем, чем сам затяжной конфликт. Пока идут боевые действия, Европа держится относительно единым фронтом. Налицо ясная угроза, общая цель и политическое оправдание для экономических лишений, но как только боевые действия затихнут или заморозятся, неудобные вопросы всплывут снова, пишет издание.
Во многих смыслах сам конфликт превратился в одну из последних главных объединяющих сил Запада, добавляет JP.
В субботу, выступая перед журналистами Путин заявил, что дело в украинском конфликте идет к завершению.
Во многих смыслах сам конфликт превратился в одну из последних главных объединяющих сил Запада, добавляет JP.
В субботу, выступая перед журналистами Путин заявил, что дело в украинском конфликте идет к завершению.
Представитель Кремля Дмитрий Песков в апреле заявлял, что специальная военная операция будет продолжаться, пока Зеленский не наберется смелости для заключения мирного соглашения с Россией. Он отмечал, что Москва хочет не перемирия, а прочного и устойчивого мира.