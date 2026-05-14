Рейтинг@Mail.ru
"Опасный сценарий". СМИ забили тревогу после заявления Путина - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:36 14.05.2026 (обновлено: 11:39 14.05.2026)
"Опасный сценарий". СМИ забили тревогу после заявления Путина

JP: слова Путина об Украине несут риски для Запада

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин заявил о скором окончании конфликта на Украине.
  • По мнению Jerusalem Post, такое развитие событий может быть опасно для Запада.
  • Издание отмечает, что перемирие может создать для Европы больше проблем, чем затяжной конфликт.
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Слова президента России Владимира Путина о скором окончании конфликта на Украине несут риски для Запада, пишет Jerusalem Post.

"Он (Путин - Прим.ред) похож на человека, уверенного в том, что глобальный расклад уже изменился в пользу России. И с позиции Запада это, пожалуй, наиболее опасный сценарий из возможных", — говорится в публикации.
Боевой пуск ракеты из комплекса Искандер-М - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
"Это провал". Мендель сделала тревожное заявление после ударов ВС России
08:30
В статье отмечается, что перемирие может создать для Европы больше проблем, чем сам затяжной конфликт. Пока идут боевые действия, Европа держится относительно единым фронтом. Налицо ясная угроза, общая цель и политическое оправдание для экономических лишений, но как только боевые действия затихнут или заморозятся, неудобные вопросы всплывут снова, пишет издание.

Во многих смыслах сам конфликт превратился в одну из последних главных объединяющих сил Запада, добавляет JP.

В субботу, выступая перед журналистами Путин заявил, что дело в украинском конфликте идет к завершению.
Представитель Кремля Дмитрий Песков в апреле заявлял, что специальная военная операция будет продолжаться, пока Зеленский не наберется смелости для заключения мирного соглашения с Россией. Он отмечал, что Москва хочет не перемирия, а прочного и устойчивого мира.
Андрей Ермак в суде - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
В Германии раскрыли, зачем на Украине на самом деле арестовали Ермака
10:21
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВладимир ПутинЕвропаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала