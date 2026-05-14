Путин отметил важность развития права для лидерства России

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам ХIII Московского инновационного юридического форума отметил важность развития права для лидерства страны и новых отраслей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Кроме того, президент выразил уверенность в том, что форум пройдет в творческом и конструктивном ключе, а предложения будут востребованы. Путин пожелал участникам форума плодотворной работы и поздравил коллектив университета с 95-летним юбилеем.