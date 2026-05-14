Путин отметил важность развития права для лидерства России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин в приветствии участникам ХIII Московского инновационного юридического форума отметил важность развития права для лидерства страны и новых отраслей.
- Он подчеркнул, что современное правовое регулирование должно стать основой для развития новых отраслей, таких как беспилотные системы, биоэкономика, платформенные решения, цифровые технологии и инфраструктура искусственного интеллекта.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам ХIII Московского инновационного юридического форума отметил важность развития права для лидерства страны и новых отраслей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Современное правовое регулирование должно стать надежной основой для развития новых отраслей, в том числе беспилотных систем, биоэкономики, платформенных решений, цифровых технологий, инфраструктуры искусственного интеллекта, обязательным условием повышения инвестиционной привлекательности регионов, наукоемких производств", - отметил президент в телеграмме.
Путин также рассказал, что МГЮА имени О.Е. Кутафина, который при поддержке правительства Москвы и Ассоциации юристов России проводит форум, прошел большой путь развития от центральных заочных курсов советского права до одного из флагманов высшего юридического образования в стране.
Кроме того, президент выразил уверенность в том, что форум пройдет в творческом и конструктивном ключе, а предложения будут востребованы. Путин пожелал участникам форума плодотворной работы и поздравил коллектив университета с 95-летним юбилеем.