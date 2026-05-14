Путин назначил нового посла в Кабо-Верде

10:41 14.05.2026 (обновлено: 11:51 14.05.2026)
Путин назначил Андрея Мартыненко послом России в Кабо-Верде

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Юрия Материю от обязанностей посла РФ в Кабо-Верде, новым послом стал Андрей Мартыненко, соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов.
"Назначить Мартыненко Андрея Михайловича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в республике Кабо-Верде", - говорится в документе.
Другим указом Путин освободил от обязанностей Материя.
"Освободить Материя Юрия Борисовича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в республике Кабо-Верде", - говорится в указе.
