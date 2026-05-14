Специальная военная операция на Украине
 
23:07 14.05.2026
Пушилин рассказал об основных боях на Красноармейском направлении

Пушилин: основные бои на Красноармейском направлении идут у Белицкого и Гришина

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Основные бои на Красноармейско-добропольском направлении в ДНР разворачиваются в районе освобожденного населенного пункта Гришино и подконтрольного ВСУ города Белицкое.
  • Об этом сообщил Денис Пушилин.
КАЗАНЬ, 14 мая – РИА Новости. Основные бои на красноармейско-добропольском направлении в ДНР в настоящее время разворачиваются в районе освобожденного населенного пункта Гришино и подконтрольного ВСУ города Белицкое, заявил глава республики Денис Пушилин.
"На красноармейско-добропольском направлении здесь основные сейчас боевые действия разворачиваются в районе населенного пункта Белицкое и в районе населенного пункта Гришино", - сказал Пушилин в интервью РИА Новости на полях Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: КазаньФорум".
В апреле начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщал об освобождении Гришино. Также он отмечал, что группировка войск "Центр" продвигается в направлении Доброполья, продолжает бои за Белицкое.
РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом XVII Международного экономического форума "Россия – исламский мир: КазаньФорум 2026". Его мероприятия проходят в Казани 13-15 мая.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДоброполье (город)Денис ПушилинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
