Пушилин рассказал об основных боях на Красноармейском направлении

КАЗАНЬ, 14 мая – РИА Новости. Основные бои на красноармейско-добропольском направлении в ДНР в настоящее время разворачиваются в районе освобожденного населенного пункта Гришино и подконтрольного ВСУ города Белицкое, заявил глава республики Денис Пушилин.
"На красноармейско-добропольском направлении здесь основные сейчас боевые действия разворачиваются в районе населенного пункта Белицкое и в районе населенного пункта Гришино", - сказал Пушилин в интервью РИА Новости на полях Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: КазаньФорум".
В апреле начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщал об освобождении Гришино. Также он отмечал, что группировка войск "Центр" продвигается в направлении Доброполья, продолжает бои за Белицкое.
