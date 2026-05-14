ВС России почти подошли к Святогорской лавре, заявил Пушилин

КАЗАНЬ, 14 мая - РИА Новости. Вооруженные силы РФ находятся буквально в двух километрах от Святогорской лавры, продвижение позиций позволит приблизиться к Славянску, заявил в интервью РИА Новости глава республики Денис Пушилин.
"После закрепления в населенных пунктах Татьяновка и Пришиб… по сути, до самой Святогорской лавры осталось уже буквально два километра. Поэтому здесь, безусловно, мы фиксируем продвижение наших подразделений… Здесь важно еще и то, что это одно из направлений по направлению к Славянску", - сказал Пушилин в интервью РИА Новости на полях Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: КазаньФорум".
Села Татьяновка и Пришиб располагаются вдоль реки Северский Донец у города Святогорск на славянском направлении в ДНР. Накануне Пушилин сообщал, что ВС РФ улучшили позиции в районе Татьяновки и Пришиба. О боях на окраинах Святогорска он упоминал еще в конце февраля.
XVII Международный экономический форум "Россия - исламский мир: КазаньФорум" проходит в Казани 13-15 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус.
