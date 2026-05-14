Коалиция стран заявила, что миссия по Ормузу дополнит переговорный процесс

ЛОНДОН, 14 мая - РИА Новости. Миссия коалиции стран по разблокировке Ормузского пролива дополнит дипломатический процесс урегулирования конфликта между США и Ираном, говорится в совместном заявлении министров обороны стран коалиции.
Во вторник состоялись переговоры глав военных ведомств около 40 стран коалиции под председательством Британии и Франции.
"Миссия будет проводиться в отдельности любой другой военной кампании и будет поддерживать четкие каналы связи для деэскалации со всеми соответствующими государствами и партнерами. Миссия дополнит текущие дипломатические усилия по взаимодействию и деэскалации", - говорится в совместном заявлении, распространенном британским военным ведомством.
Отмечается, что миссия будет поддерживать гражданское судоходство, обеспечивать безопасность коммерческих перевозчиков и проводить операции по разминированию.
"Операции начнутся только при наличии благоприятных условий в полном соответствии с международным правом и национальными конституциями", - говорится в заявлении.
Заявление подписали Великобритания, Франция, Албания, Австралия, Бахрейн, Бельгия, Болгария, Канада, Хорватия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Греция, Япония, Косово, Латвия, Литва, Черногория, Нидерланды, Португалия, Катар, Южная Корея, Словакия и Швеция.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти. Из-за блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.