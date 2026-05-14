Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото

Коалиция стран заявила, что миссия по Ормузу дополнит переговорный процесс

Краткий пересказ от РИА ИИ Миссия коалиции стран по разблокировке Ормузского пролива дополнит дипломатический процесс урегулирования конфликта между США и Ираном.

ЛОНДОН, 14 мая - РИА Новости. Миссия коалиции стран по разблокировке Ормузского пролива дополнит дипломатический процесс урегулирования конфликта между США и Ираном, говорится в совместном заявлении министров обороны стран коалиции.

Во вторник состоялись переговоры глав военных ведомств около 40 стран коалиции под председательством Британии и Франции

"Миссия будет проводиться в отдельности любой другой военной кампании и будет поддерживать четкие каналы связи для деэскалации со всеми соответствующими государствами и партнерами. Миссия дополнит текущие дипломатические усилия по взаимодействию и деэскалации", - говорится в совместном заявлении, распространенном британским военным ведомством.

Отмечается, что миссия будет поддерживать гражданское судоходство, обеспечивать безопасность коммерческих перевозчиков и проводить операции по разминированию.

"Операции начнутся только при наличии благоприятных условий в полном соответствии с международным правом и национальными конституциями", - говорится в заявлении.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана , жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.