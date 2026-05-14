Рейтинг@Mail.ru
Коалиция стран заявила, что миссия по Ормузу дополнит переговорный процесс - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:30 14.05.2026
Коалиция стран заявила, что миссия по Ормузу дополнит переговорный процесс

Миссия коалиции стран по разблокировке Ормуза дополнит дипломатический процесс

© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© NASA
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Миссия коалиции стран по разблокировке Ормузского пролива дополнит дипломатический процесс урегулирования конфликта между США и Ираном.
  • Миссия будет поддерживать гражданское судоходство, обеспечивать безопасность коммерческих перевозчиков и проводить операции по разминированию.
ЛОНДОН, 14 мая - РИА Новости. Миссия коалиции стран по разблокировке Ормузского пролива дополнит дипломатический процесс урегулирования конфликта между США и Ираном, говорится в совместном заявлении министров обороны стран коалиции.
Во вторник состоялись переговоры глав военных ведомств около 40 стран коалиции под председательством Британии и Франции.
Грузовые корабли в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Иран упростил проход китайских судов через Ормузский пролив, пишут СМИ
Вчера, 13:23
"Миссия будет проводиться в отдельности любой другой военной кампании и будет поддерживать четкие каналы связи для деэскалации со всеми соответствующими государствами и партнерами. Миссия дополнит текущие дипломатические усилия по взаимодействию и деэскалации", - говорится в совместном заявлении, распространенном британским военным ведомством.
Отмечается, что миссия будет поддерживать гражданское судоходство, обеспечивать безопасность коммерческих перевозчиков и проводить операции по разминированию.
"Операции начнутся только при наличии благоприятных условий в полном соответствии с международным правом и национальными конституциями", - говорится в заявлении.
Заявление подписали Великобритания, Франция, Албания, Австралия, Бахрейн, Бельгия, Болгария, Канада, Хорватия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Греция, Япония, Косово, Латвия, Литва, Черногория, Нидерланды, Португалия, Катар, Южная Корея, Словакия и Швеция.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти. Из-за блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Миссия Ирана заявила о давлении на соавторов резолюции по Ормузу
Вчера, 00:44
 
В миреИранОрмузский проливСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала