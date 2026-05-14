Филимонов и Евтушенков обсудили значимые для Вологодской области проекты

"Как всегда, обсуждали реализацию совместных проектов. В партнерстве работаем над созданием объектов размещения на территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Дед Мороз" в Великоустюгском округе, развитием вотчины", — приводит пресс-служба слова Филимонова.

При поддержке АФК "Система" в Вологде и Череповце реализуется проект по развитию речного туризма. В областную столицу доставлены два прогулочных судна, разработаны три водных туристических маршрута — их планируется запустить в ближайшее время. Для Череповца закупается еще один речной трамвай.