15:06 14.05.2026
Филимонов и Евтушенков обсудили значимые для Вологодской области проекты

© Фото : Филимонов LIVE/TelegramГубернатор Вологодской области Георгий Филимонов и основатель АФК "Система" Владимир Евтушенков во время встречи
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов и основатель АФК "Система" Владимир Евтушенков обсудили совместные проекты по региону, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Как всегда, обсуждали реализацию совместных проектов. В партнерстве работаем над созданием объектов размещения на территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Дед Мороз" в Великоустюгском округе, развитием вотчины", — приводит пресс-служба слова Филимонова.
При поддержке АФК "Система" в Вологде и Череповце реализуется проект по развитию речного туризма. В областную столицу доставлены два прогулочных судна, разработаны три водных туристических маршрута — их планируется запустить в ближайшее время. Для Череповца закупается еще один речной трамвай.
Также стороны обсудили ряд проектов в сфере жилищного строительства и лесопромышленном комплексе.
Губернатор поблагодарил Евтушенкова за внимание к региону и конструктивный диалог.
 
Вологодская областьВологодская областьЧереповецВологдаГеоргий ФилимоновВладимир Евтушенков
 
 
