Премьер Индии принял министров иностранных дел стран БРИКС

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди принял министров иностранных дел стран БРИКС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Министров иностранных дел стран БРИКС принимает премьер-министр Индии Нарендра Моди", - написала Захарова в своем Telegram-канале, опубликовав фото со встречи.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в четверг принимает участие в заседании глав МИД стран БРИКС и стран-партнеров группы в Нью-Дели. Ожидается, что министры обсудят актуальные вопросы международной повестки, а также перспективы совершенствования системы глобального управления с акцентом на повышение роли стран мирового большинства.