СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости. Сотрудник администрации Энергодара пострадал от удара дрона ВСУ по городу, у него легкие ранения, сообщил глава города Максим Пухов.

По его словам, раненый своевременно доставлен в медчасть, где ему была оказана вся необходимая помощь.