Полянский: поставки оружия Киеву приближают ситуацию к точке невозврата - РИА Новости, 14.05.2026
13:55 14.05.2026 (обновлено: 14:09 14.05.2026)

Полянский: поставки оружия Киеву приближают ситуацию к точке невозврата

Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Архивное фото
ВЕНА, 14 мая - РИА Новости. Каждая новая поставка оружия Киеву и каждый удар западным оружием по российской территории приближает ситуацию к точке невозврата, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"Мы бы советовали вам даже в этом безрассудном милитаристском и русофобском угаре, который охватил почти весь Старый континент, не забывать о том, что каждая новая поставка оружия киевскому режиму, каждое враждебное действие против нас на море, каждый удар по российской территории западным оружием приближает нас к точке невозврата", - сказал Полянский на постсовете ОБСЕ в четверг.
Он подчеркнул, что Россия предупреждает о последствиях подобных действий.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
