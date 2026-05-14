Полянский: у стран Запада наблюдается "Коллективный психоз" из-за Украины
14:40 14.05.2026
Полянский: у стран Запада наблюдается "Коллективный психоз" из-за Украины

Полянский: страны Запада испытывают "Коллективный психоз" из-за Украины

© AP Photo / Yuki Iwamura — Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский
Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Архивное фото
Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что у стран Запада наблюдается "коллективный психоз" и неадекватное восприятие реальности в отношении ситуации вокруг Украины.
  • Полянский сообщил, что весенняя кампания в рамках СВО идет полным ходом и российские войска заметно продвинулись на ряде чувствительных для Киева направлений.
ВЕНА, 14 мая - РИА Новости. "Коллективный психоз" и неадекватное восприятие реальности наблюдается у стран Запада в отношении ситуации вокруг Украины, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
Дипломат отметил, что настроения присутствующих на постсовете ОБСЕ представителей спонсоров киевского режима "меняются с поразительной скоростью". По его словам, еще недавно раздавались требования допустить Евросоюз к мирным переговорам по Украине, потом опасения в связи с тем, что Украина подходит к ним со слабых позиций. Несколько недель назад они утверждали, что Украина способна воевать еще долго, а теперь идут рассуждения о том, что "в России все рушится и народ чуть ли не выходит на улицы, а Украина, оказывается, теперь способна победить на поле боя", добавил Полянский.
"Коллеги, мы не психиатры и точный диагноз тем, кто утверждают подобное поставить затрудняемся. Однако речь несомненно идет о коллективном психозе, замешанном на неадекватном восприятии реальности. Если так пойдет и дальше, то нам опять начнут рассказывать, что ракет у России осталось на десяток залпов и что мы разбираем микроволновые печи и стиральные машинки, чтобы достать из них драгоценные микрочипы", - сказал постпред РФ на заседании постоянного совета ОБСЕ в четверг.
Он добавил, что Москва не может вывести представителей Запада из этого "опасного состояния самогипноза". "Однако правду говорить будем, а захотите ли вы ее услышать или предпочтете жить в мире "розовых пони" - дело ваше. Если же реальность вас все-таки интересует, то хочу вас проинформировать, что весенняя кампания в рамках СВО идет полным ходом и российские войска заметно продвинулись на ряде чувствительных для Киева направлений", - пояснил он.
Дипломат указал на то, что в Донбассе российские подразделения находятся в 15 километрах от города Славянск и наступают на него с двух сторон, бои идут уже практически в черте стратегически важного для остающейся в руках ВСУ укрепленной агломерации населенном пункте Констанстиновка.
При этом, по его словам, российские войска владеют стратегической инициативой и наступают практически по всей линии фронта, как на юге, смыкая кольцо вокруг Орехова, так и на севере, расширяя буферную зону в Сумской и Харьковской областях. "Темпы наступления сейчас будут только нарастать, поскольку предоставленное нами окно для дипломатии не только не было использовано, но и было воспринято в Европе как слабость и неспособность двигаться дальше", - заключил Полянский.
