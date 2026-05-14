Полянский: у стран Запада наблюдается "Коллективный психоз" из-за Украины

"Коллеги, мы не психиатры и точный диагноз тем, кто утверждают подобное поставить затрудняемся. Однако речь несомненно идет о коллективном психозе, замешанном на неадекватном восприятии реальности. Если так пойдет и дальше, то нам опять начнут рассказывать, что ракет у России осталось на десяток залпов и что мы разбираем микроволновые печи и стиральные машинки, чтобы достать из них драгоценные микрочипы", - сказал постпред РФ на заседании постоянного совета ОБСЕ в четверг.