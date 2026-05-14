11:45 14.05.2026
Врачи Подмосковья спасли 687 недоношенных младенцев с начала года

Новорожденный ребенок
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. В Подмосковье с начала года спасли 687 новорожденных, появившихся на свет раньше положенного срока, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Для помощи беременным женщинам, роженицам и новорожденным в Подмосковье действует трехуровневая система родовспоможения. В нее входят родильные дома, перинатальные центры и Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии имени академика В. И. Краснопольского.
"С начала года врачи Подмосковья спасли 687 детей, рожденных раньше положенного срока — 96 из них появились на свет с экстремально низкой массой тела", — приводит пресс-служба слова вице-губернатора Московской области Людмилы Болатаевой.
Она подчеркнула, что каждый такой случай требует максимальной концентрации всей системы — от момента родов до выхаживания. В родовспомогательных учреждениях региона работают высококвалифицированные специалисты. Также медорганизации оснащены современным медицинским оборудованием, которое позволяет оказывать необходимую помощь.
В регионе действует национальный проект "Семья".
