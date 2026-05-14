Рейтинг@Mail.ru
Глава ПМР назвал учебники по истории в Молдавии нацистской пропагандой - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:28 14.05.2026
Глава ПМР назвал учебники по истории в Молдавии нацистской пропагандой

Красносельский назвал учебники по истории в Молдавии нацистской пропагандой

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкПрезидент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский назвал пропагандой нацистских преступников новые учебники по истории в Молдавии.
  • Он заявил, что учебники "История румын или всеобщая история" являются пропагандой пособника Гитлера маршала Антонеску и его прихвостней.
ТИРАСПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости. Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский назвал пропагандой нацистских преступников новые учебники по истории в Молдавии.
"Обсуждали учебники, которые называются "История румын или всеобщая история". Почему они выпускаются для Приднестровья на русском языке? Странно, для школ на румынском языке обучения. Почему? Потому, что это пропаганда. Пропаганда (пособника Гитлера маршала Иона – ред.) Антонеску и его прихвостней – нацистских преступников", - сказал Красносельский по итогам встречи с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом.
Ранее молдавская общественность выразила возмущение в связи тем, что в молдавских учебниках для 12-х классов "История румын" присутствует героизация нацизма. Еврейская община Молдавии настаивала на изъятии учебников и даже готова была профинансировать их переиздание, но министерство образования страны от этого отказалось. Теперь проблема выявлена не только в учебнике для выпускных классов, но и в учебниках для девятиклассников.
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Глава ПМР призвал жителей участвовать в шествии "Бессмертного полка"
8 мая, 16:12
 
В миреМолдавияВадим КрасносельскийОБСЕПриднестровская Молдавская Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала