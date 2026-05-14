Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский назвал пропагандой нацистских преступников новые учебники по истории в Молдавии.
- Он заявил, что учебники "История румын или всеобщая история" являются пропагандой пособника Гитлера маршала Антонеску и его прихвостней.
ТИРАСПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости. Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский назвал пропагандой нацистских преступников новые учебники по истории в Молдавии.
"Обсуждали учебники, которые называются "История румын или всеобщая история". Почему они выпускаются для Приднестровья на русском языке? Странно, для школ на румынском языке обучения. Почему? Потому, что это пропаганда. Пропаганда (пособника Гитлера маршала Иона – ред.) Антонеску и его прихвостней – нацистских преступников", - сказал Красносельский по итогам встречи с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом.
Ранее молдавская общественность выразила возмущение в связи тем, что в молдавских учебниках для 12-х классов "История румын" присутствует героизация нацизма. Еврейская община Молдавии настаивала на изъятии учебников и даже готова была профинансировать их переиздание, но министерство образования страны от этого отказалось. Теперь проблема выявлена не только в учебнике для выпускных классов, но и в учебниках для девятиклассников.