Прибалтика насквозь поражена бациллой русофобии, заявил Песков - РИА Новости, 14.05.2026
22:14 14.05.2026
Прибалтика насквозь поражена бациллой русофобии, заявил Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Прибалтика поражена русофобией.
  • Песков сказал, что в Прибалтике вряд ли могут сейчас иметь право голоса политические силы, выступающие за диалог с Россией.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Прибалтика насквозь поражена бациллой русофобии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Пескова спросили, не будет ли новое правительство Латвии еще более русофобским, чем ушедшее в отставку.
"Прибалтика насквозь поражена вот этой вот бациллой русофобии, это совершенно очевидно. И вряд ли там могут сейчас иметь право голоса какие-то политические силы, которые говорят о необходимости налаживания диалога с Россией", - сказал Песков в комментарии Первому каналу.
Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что она сама и весь ее кабинет министров уходят в отставку.
