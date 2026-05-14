Рейтинг@Mail.ru
Киевский режим не будет щадить другие страны, считает Песков - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:52 14.05.2026 (обновлено: 23:26 14.05.2026)
Киевский режим не будет щадить другие страны, считает Песков

Песков: киевский режим не будет щадить страны, используя их в своих интересах

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Песков заявил, что киевский режим не будет щадить другие страны, используя их в своих нечистоплотных интересах.
  • Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила об отставке своего кабинета министров.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Киевский режим не будет щадить другие страны, используя их в своих нечистоплотных интересах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отставку кабмина Латвии.
Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что она сама и весь ее кабинет министров уходят в отставку. Как отметил депутат Рижской думы Алексей Росликов, к этому привели хамские действия Украины, включая использование территории Латвии для атак на объекты в России, а также огромная помощь Киеву со стороны Риги.
"Никого не будет щадить киевский режим, если его не обуздать соответствующим образом. Никого не будет беречь и будет всех использовать в своих интересах весьма и весьма нечистоплотных", - сказал Песков журналисту Первого канала.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время специальной программы Итоги года с Владимиром Путиным в Москве - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Песков усомнился в праве голоса политиков в Прибалтике
Вчера, 21:39
 
В миреЛатвияРоссияУкраинаДмитрий ПесковАлексей Росликов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала