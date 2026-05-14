МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Киевский режим не будет щадить другие страны, используя их в своих нечистоплотных интересах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отставку кабмина Латвии.
Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что она сама и весь ее кабинет министров уходят в отставку. Как отметил депутат Рижской думы Алексей Росликов, к этому привели хамские действия Украины, включая использование территории Латвии для атак на объекты в России, а также огромная помощь Киеву со стороны Риги.
"Никого не будет щадить киевский режим, если его не обуздать соответствующим образом. Никого не будет беречь и будет всех использовать в своих интересах весьма и весьма нечистоплотных", - сказал Песков журналисту Первого канала.