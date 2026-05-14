21:35 14.05.2026 (обновлено: 22:45 14.05.2026)
Правительство Латвии пало жертвой поддержки киевского режима, заявил Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Латвийские власти — не последнее поколение политиков, которое падет жертвой действий киевского режима, заявил Песков.
  • Отставки чиновников из-за Украины могут последовать и в других странах.
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Правительство Латвии может быть не последним поколением политиков, ставших жертвой действий киевского режима, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
На прошлой неделе в Резекне беспилотник упал на территории нефтебазы. Экспертиза обломков показала, что это был украинский аппарат "Лютый". После этого глава Минобороны Андрис Спрудс сообщил, что покидает свой пост. Сегодня об отставке объявила и премьер Эвика Силиня. Вместе с ней уйдет все правительство.
"Слушайте, ну а что это за беспилотники? Понятно, что это за беспилотники. Не надо пропускать через свою территорию беспилотники, которые летят в сторону Российской Федерации. Если так пойдет дальше, то это не последнее поколение политиков, которое падет жертвой действий киевского режима, которым придется уйти в отставку из-за разных скандалов", — сказал Песков Первому каналу.

На уточняющий вопрос о том, могут ли отставки политиков из-за действий Киева последовать и в других странах, представитель Кремля ответил утвердительно.
"Посмотрим, как будет, но по крайней мере приграничным Прибалтийским странам (стоит приготовиться. — Прим. ред.), да, конечно", — отметил он.

Песков предупредил, что киевский режим не будет щадить другие государства, используя их в своих нечистоплотных интересах.
С конца марта украинские дроны не раз залетали на территорию Латвии, Литвы и Эстонии. Москва сделала Прибалтийским странам специальное предупреждение из-за решения открыть небо для пролета беспилотников, атакующих Россию.
В Таллине отрицали, что давали такое разрешение, а позже потребовали от Киева исключить подобные инциденты в будущем. Аналогично поступила Финляндия, где также находили дроны недалеко от границы с Россией.
