Краткий пересказ от РИА ИИ
- Латвийские власти — не последнее поколение политиков, которое падет жертвой действий киевского режима, заявил Песков.
- Отставки чиновников из-за Украины могут последовать и в других странах.
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Правительство Латвии может быть не последним поколением политиков, ставших жертвой действий киевского режима, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
На прошлой неделе в Резекне беспилотник упал на территории нефтебазы. Экспертиза обломков показала, что это был украинский аппарат "Лютый". После этого глава Минобороны Андрис Спрудс сообщил, что покидает свой пост. Сегодня об отставке объявила и премьер Эвика Силиня. Вместе с ней уйдет все правительство.
"Слушайте, ну а что это за беспилотники? Понятно, что это за беспилотники. Не надо пропускать через свою территорию беспилотники, которые летят в сторону Российской Федерации. Если так пойдет дальше, то это не последнее поколение политиков, которое падет жертвой действий киевского режима, которым придется уйти в отставку из-за разных скандалов", — сказал Песков Первому каналу.
На уточняющий вопрос о том, могут ли отставки политиков из-за действий Киева последовать и в других странах, представитель Кремля ответил утвердительно.
"Посмотрим, как будет, но по крайней мере приграничным Прибалтийским странам (стоит приготовиться. — Прим. ред.), да, конечно", — отметил он.
Песков предупредил, что киевский режим не будет щадить другие государства, используя их в своих нечистоплотных интересах.
