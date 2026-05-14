На Западе понимают значение комплекса "Сармат", заявил Песков - РИА Новости, 14.05.2026
15:51 14.05.2026
На Западе понимают значение комплекса "Сармат", заявил Песков

Песков: реакция Запада показывает, что в мире понимают значение "Сармата"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на Западе понимают значение ракетного комплекса "Сармат".
  • Дмитрий Песков отметил живую реакцию западной прессы на успешный запуск ракетного комплекса "Сармат".
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. На Западе понимают значение ракетного комплекса "Сармат", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что в западной прессе было много шума после успешного запуска ракетного комплекса и разных оценок от признания реальности, что России таким образом удалось гарантировать свою безопасность на многие годы вперед, до не соответствующего действительности умаления характеристик "Сармата".
"В целом, такая живая реакция говорит о том, что значение "Сармата" в мире все-таки понимают", - сказал Песков журналистам.
Во вторник командующий РВСН Сергей Каракаев доложил президенту РФ Владимиру Путину об успешном испытательном пуске ракетного комплекса "Сармат". Глава государства отметил, что параметры "Сармата" дают возможность преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны.
Испытания ракетного комплекса Сармат - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
