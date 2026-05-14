Европейцы напрямую участвуют в конфликте на стороне Киева, заявил Песков
15:44 14.05.2026
Европейцы напрямую участвуют в конфликте на стороне Киева, заявил Песков

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что европейцы напрямую участвуют в конфликте на стороне Киева.
  • Песков прокомментировал заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что только США могут быть посредниками в урегулировании конфликта между Россией и Украиной.
  • По словам Пескова, европейцы не хотят и не могут становиться посредниками в урегулировании конфликта.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Европейцы не хотят и не могут быть посредниками в урегулировании конфликта между Россией и Украиной, они напрямую участвуют в нем на стороне киевского режима, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Пескова спросили, как в Кремле относятся к заявлению госсекретаря США Марко Рубио о том, что только США могут быть посредниками в урегулировании конфликта между Россией и Украиной.
"Фактически пока посредниками являются только Соединенные Штаты, и это рабочий процесс, рабочая программа. Очевидно, что европейцы не хотят и не могут становиться посредниками.... Они сейчас практически напрямую участвуют в войне на стороне киевского режима, и скорее являются апологетами идеи нанесения сокрушительного удара в России", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос.
