Европейцы напрямую участвуют в конфликте на стороне Киева, заявил Песков

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Европейцы не хотят и не могут быть посредниками в урегулировании конфликта между Россией и Украиной, они напрямую участвуют в нем на стороне киевского режима, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Пескова спросили, как в Кремле относятся к заявлению госсекретаря США Марко Рубио о том, что только США могут быть посредниками в урегулировании конфликта между Россией и Украиной.
"Фактически пока посредниками являются только Соединенные Штаты, и это рабочий процесс, рабочая программа. Очевидно, что европейцы не хотят и не могут становиться посредниками.... Они сейчас практически напрямую участвуют в войне на стороне киевского режима, и скорее являются апологетами идеи нанесения сокрушительного удара в России", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос.