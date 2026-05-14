Песков назвал самую сложную часть работы при обмене пленными с Украиной

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Согласование списков для обмена пленными с Украиной - это самая сложная часть работы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Ведется работа по согласованию списков - это самая сложная часть этой работы. Она продолжается, очень быстро", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.