Дело Ермака не повлияет на украинское урегулирование, считает Песков
15:16 14.05.2026 (обновлено: 15:21 14.05.2026)
Дело Ермака не повлияет на украинское урегулирование, считает Песков

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не считает, что дело экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака может повлиять на процесс украинского урегулирования.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не считает, что дело экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака может повлиять на процесс украинского урегулирования.
Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) ранее огласил приговор в отношении Ермака, обвиняемого в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом, ему назначено содержание под стражей с возможностью внесения залога в 3,1 миллиона долларов. Он в свою очередь заявил, что таких средств у него нет, а его защита будет подавать апелляцию.
"Не думаю, что это может и возымеет какое-то влияние для дальнейшего продолжения мирного процесса", - сказал он журналистам.
В понедельник Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила, что предъявила обвинения Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. ВАКС на следующий день приступил к избранию меры пресечения Ермаку. Тогда же руководитель САП Александр Клименко сообщил, что ведомство будет просить взять его под стражу с возможностью внесения залога в размере 4,1 миллиона долларов.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
