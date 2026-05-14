Дело Ермака не повлияет на украинское урегулирование, считает Песков

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не считает, что дело экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака может повлиять на процесс украинского урегулирования.
Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) ранее огласил приговор в отношении Ермака, обвиняемого в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом, ему назначено содержание под стражей с возможностью внесения залога в 3,1 миллиона долларов. Он в свою очередь заявил, что таких средств у него нет, а его защита будет подавать апелляцию.
"Не думаю, что это может и возымеет какое-то влияние для дальнейшего продолжения мирного процесса", - сказал он журналистам.
В понедельник Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила, что предъявила обвинения Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. ВАКС на следующий день приступил к избранию меры пресечения Ермаку. Тогда же руководитель САП Александр Клименко сообщил, что ведомство будет просить взять его под стражу с возможностью внесения залога в размере 4,1 миллиона долларов.