Западная пресса умаляет характеристики комплекса "Сармат", заявил Песков - РИА Новости, 14.05.2026
15:13 14.05.2026 (обновлено: 17:51 14.05.2026)
Западная пресса умаляет характеристики комплекса "Сармат", заявил Песков

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западная пресса умаляет характеристики "Сармата", что не соответствует действительности.
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Западная пресса пытается умалять характеристики "Сармата", что не соответствует действительности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Кто-то (в прессе. — Прим. ред.) говорит о том, что признают реальность, что действительно русским удалось гарантировать свою безопасность таким образом на многие годы вперед, что соответствует действительности. Кто-то (в прессе. — Прим. ред.) пытается, скажем так, умалять технические характеристики "Сармата", что не соответствует действительности", — сказал Песков журналистам.
Во вторник командующий РВСН Сергей Каракаев доложил президенту России Владимиру Путину об успешном испытательном пуске ракетного комплекса "Сармат". Глава государства отметил, что параметры "Сармата" дают возможность преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны.
Дмитрий ПесковРоссияСергей КаракаевВладимир ПутинРакетные войска стратегического назначения
 
 
