Песков рассказал о работе по согласованию обмена пленными с Украиной

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Работа по согласованию списков для обмена пленными с Украиной ведется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Ведется работа по согласованию списков. Это самая сложная часть этой работы, она продолжается очень быстро", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о том, может ли в ближайшее время состояться обмен пленными с украинской стороной.