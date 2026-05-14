На Западе много шума после успешного запуска "Сармата", заявил Песков

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков сообщил, что в западной прессе много шума после успешного пуска ракетного комплекса "Сармат".

Он отметил, что живая реакция говорит о том, что значение запуска ракетного комплекса "Сармат" в мире принимают.