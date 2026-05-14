Рейтинг@Mail.ru
На Западе много шума после успешного запуска "Сармата", заявил Песков - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:11 14.05.2026 (обновлено: 15:50 14.05.2026)
На Западе много шума после успешного запуска "Сармата", заявил Песков

Песков: в западной прессе много шума после успешного запуска ракеты "Сармат"

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на Западе была активная реакция на успешный запуск ракетного комплекса "Сармат".
  • Дмитрий Песков отметил, что в западной прессе были разные оценки, от признания реальности гарантии безопасности России до умаления характеристик "Сармата".
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков сообщил, что в западной прессе много шума после успешного пуска ракетного комплекса "Сармат".
Во вторник командующий РВСН Сергей Каракаев доложил президенту РФ Владимиру Путину об успешном испытательном пуске ракетного комплекса "Сармат". Глава государства отметил, что параметры "Сармата" дают возможность преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны.
"Официальной реакции я, честно говоря, не видел, но очень много шума в прессе, очень много разглагольствований. Кто-то говорит о том, что признают реальность, что действительно русским удалось гарантировать свою безопасность таким образом на многие годы вперед, что соответствует действительности, кто-то пытается, скажем так, умалять технические характеристики "Сармата", что не соответствует действительности", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, были ли какие-то реакции от дружественных стран и от недружественных после запуска "Сармата".
Он отметил, что живая реакция говорит о том, что значение запуска ракетного комплекса "Сармат" в мире принимают.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Западная пресса умаляет характеристики комплекса "Сармат", заявил Песков
Вчера, 15:13
 
В миреРоссияДмитрий ПесковСергей КаракаевВладимир ПутинРакетные войска стратегического назначения
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала