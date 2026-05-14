На Западе много шума после успешного запуска "Сармата", заявил Песков

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков сообщил, что в западной прессе много шума после успешного пуска ракетного комплекса "Сармат".
Во вторник командующий РВСН Сергей Каракаев доложил президенту РФ Владимиру Путину об успешном испытательном пуске ракетного комплекса "Сармат". Глава государства отметил, что параметры "Сармата" дают возможность преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны.
"Официальной реакции я, честно говоря, не видел, но очень много шума в прессе, очень много разглагольствований. Кто-то говорит о том, что признают реальность, что действительно русским удалось гарантировать свою безопасность таким образом на многие годы вперед, что соответствует действительности, кто-то пытается, скажем так, умалять технические характеристики "Сармата", что не соответствует действительности", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, были ли какие-то реакции от дружественных стран и от недружественных после запуска "Сармата".
Он отметил, что живая реакция говорит о том, что значение запуска ракетного комплекса "Сармат" в мире принимают.