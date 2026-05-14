Песков рассказал о программах подготовки кадров в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Социальные лифты и программы подготовки кадров в России работают, заявил Песков.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Социальные лифты и программы подготовки кадров в России работают, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Работают социальные лифты, работают программы подготовки кадров. Особенно это, конечно, программа по работе, усовершенствованию навыков участников СВО - наших героев. Но, разумеется, все назначения не могут ограничиваться только ими", - сказал Песков журналистам, комментируя назначения новых врио глав Белгородской и Брянской областей.
В среду Путин принял отставки губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова и губернатора Брянской области Александра Богомаза. Врио губернатора Брянской области был назначен Егор Ковальчук, а Белгородской - Александр Шуваев.
С 2024 года выпускник "школы губернаторов" Ковальчук занимал должность председателя правительства Луганской Народной Республики. Возглавивший Белгородскую область Шуваев является Героем России, ветераном специальной военной операции на Украине и участником второго потока программы "Время Героев".