Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал о программах подготовки кадров в России - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:34 14.05.2026 (обновлено: 12:41 14.05.2026)
Песков рассказал о программах подготовки кадров в России

Песков: социальные лифты и программы подготовки кадров в России работают

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Социальные лифты и программы подготовки кадров в России работают, заявил Песков.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Социальные лифты и программы подготовки кадров в России работают, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Работают социальные лифты, работают программы подготовки кадров. Особенно это, конечно, программа по работе, усовершенствованию навыков участников СВО - наших героев. Но, разумеется, все назначения не могут ограничиваться только ими", - сказал Песков журналистам, комментируя назначения новых врио глав Белгородской и Брянской областей.
В среду Путин принял отставки губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова и губернатора Брянской области Александра Богомаза. Врио губернатора Брянской области был назначен Егор Ковальчук, а Белгородской - Александр Шуваев.
С 2024 года выпускник "школы губернаторов" Ковальчук занимал должность председателя правительства Луганской Народной Республики. Возглавивший Белгородскую область Шуваев является Героем России, ветераном специальной военной операции на Украине и участником второго потока программы "Время Героев".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
В Кремле рассказали об общении Путина с ушедшими в отставку губернаторами
Вчера, 12:27
 
ПолитикаРоссияБрянская областьДмитрий ПесковЕгор КовальчукБелгородская областьАлександр Шуваев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала