Песков рассказал о большом спросе на российские энергоресурсы

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Очень много желающих приобретать российские энергоресурсы, независимо от различных незаконных ограничений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается покупок энергоресурсов, вы знаете, что очень много желающих приобретать наши энергоресурсы вне зависимости от разных незаконных ограничений, которые действуют в отношении нашей нефти, с которыми мы не согласны и которые мы не приемлем. Желающих много, много заявок, говорить об этом детально невозможно по понятным причинам", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что Россия продолжает оставаться надежным продавцом нефтепродуктов, который всегда выполняет взятые на себя обязательства.