Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал о большом спросе на российские энергоресурсы - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:09 14.05.2026 (обновлено: 15:24 14.05.2026)
Песков рассказал о большом спросе на российские энергоресурсы

Песков: есть много желающих приобретать российские энергоресурсы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть много желающих приобретать российские энергоресурсы.
  • Россия продолжает оставаться надежным продавцом нефтепродуктов, который всегда выполняет взятые на себя обязательства.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Очень много желающих приобретать российские энергоресурсы, независимо от различных незаконных ограничений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Что касается покупок энергоресурсов, вы знаете, что очень много желающих приобретать наши энергоресурсы вне зависимости от разных незаконных ограничений, которые действуют в отношении нашей нефти, с которыми мы не согласны и которые мы не приемлем. Желающих много, много заявок, говорить об этом детально невозможно по понятным причинам", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что Россия продолжает оставаться надежным продавцом нефтепродуктов, который всегда выполняет взятые на себя обязательства.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
Фицо оценил намерение ЕС отказаться от энергоресурсов из России
9 мая, 20:32
 
ЭкономикаДмитрий ПесковРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала