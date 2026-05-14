Мем 67: что значит, откуда взялся, в чем смысл
12:50 14.05.2026 (обновлено: 15:41 14.05.2026)
В Перми математик "ограничил" использование на уроке числа 67

РИА Новости: в Перми учитель в шутку ограничил использование на уроке числа 67

Учащиеся в коридоре школы. Архивное фото
ПЕРМЬ, 14 мая - РИА Новости. Учитель математики в пермской школе повесил шуточное объявление об ограничении использования числа 67 на уроке, чтобы укрепить дисциплину в классе, так как ранее при решении задачи это число вызвало бурные эмоции у детей, сообщили РИА Новости в администрации Перми.
Ранее в местных группах в соцсетях появилась информация, что в одной из школ Перми размещено объявление о том, что тем ученикам, которые произнесут или напишут "шесть-семь", "67" или "six-seven", грозят дополнительные задания.
"Учитель таким образом пытался поддержать дисциплину на уроке – школьники проявили бурные эмоции на число, решая задачу на уроке математики. Стоит отметить, что педагог спокойно и с юмором отреагировал на ситуацию, чтобы снять напряжение на уроке, повесил объявление. Ситуация взята на контроль администрацией образовательного учреждения", - сказали в администрации.
В мэрии уточнили, что с классом проведены профилактические беседы, а информация о реальном запрете числа 67 в школах Перми не соответствует действительности.
Фраза, которую пишут как "6-7", "67" или "six-seven", является популярным мемом. Ее используют для ответа на любой вопрос, без обязательного буквального смысла. Две цифры, не имеющие четкого значения, используются молодежью часто в качестве реакции с неопределенным смыслом в соцсетях.
