В Перми математик "ограничил" использование на уроке числа 67

ПЕРМЬ, 14 мая - РИА Новости. Учитель математики в пермской школе повесил шуточное объявление об ограничении использования числа 67 на уроке, чтобы укрепить дисциплину в классе, так как ранее при решении задачи это число вызвало бурные эмоции у детей, сообщили РИА Новости в администрации Перми.

Ранее в местных группах в соцсетях появилась информация, что в одной из школ Перми размещено объявление о том, что тем ученикам, которые произнесут или напишут "шесть-семь", "67" или "six-seven", грозят дополнительные задания.

"Учитель таким образом пытался поддержать дисциплину на уроке – школьники проявили бурные эмоции на число, решая задачу на уроке математики. Стоит отметить, что педагог спокойно и с юмором отреагировал на ситуацию, чтобы снять напряжение на уроке, повесил объявление. Ситуация взята на контроль администрацией образовательного учреждения", - сказали в администрации.

В мэрии уточнили, что с классом проведены профилактические беседы, а информация о реальном запрете числа 67 в школах Перми не соответствует действительности.