Рейтинг@Mail.ru
Пенсионерам назвали три причины приостановки выплат от государства - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:10 14.05.2026 (обновлено: 03:16 14.05.2026)
Пенсионерам назвали три причины приостановки выплат от государства

Экономист Коваленко предупредила о потере пенсии при отсутствии регистрации

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Пенсионное удостоверение. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Отсутствие постоянной регистрации может стать причиной приостановки пенсионных выплат, предупредила экономист Юлия Коваленко.
  • При смене места жительства могут отменить региональные надбавки к пенсии, добавила эксперт.
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Отсутствие постоянной регистрации или просроченная доверенность могут стать причиной приостановки пенсионных выплат. Об этом агентству “Прайм” рассказала кандидат экономических наук, заместитель руководителя Высшей школы экономики Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко.
По словам эксперта, получателям социальной пенсии без постоянной прописки необходимо ежегодно подтверждать факт проживания в России через заявление в Социальный фонд.
Информационный стенд в ПФР в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
Профессор объяснил, как проверить пенсию и добиться перерасчета
5 мая, 03:18
Кроме того, Коваленко предупредила, что при смене места жительства региональные надбавки к пенсии (например, московская) могут быть отменены. Третий случай касается тех, чью пенсию получают другие люди по доверенности.
"Каждая доверенность имеет срок использования. В случае необходимости её нужно будет продлить, чтобы не попасть в ситуацию, когда пенсионные выплаты будут приостановлены", — пояснила она.
Мужчина заклеивает коробки скотчем - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
Россиян предупредили, у кого изменится пенсия после переезда
4 мая, 03:18
 
РоссияЮлия КоваленкоВысшая школа экономики (ВШЭ)РЭУ имени Г. В. ПлехановаПенсии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала