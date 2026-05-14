Краткий пересказ от РИА ИИ Территория Белого дома подходит для содержания пчел из-за обилия растений и удаленности от оживленных улиц.

Улей находится в центре сада, далеко от границы участка, что обеспечивает пчелам достаточно корма.

Британским экспертом по пчеловодству отмечен баланс между красотой и функциональностью дизайна улья.

ЛОНДОН, 14 мая - РИА Новости. Территория Белого дома является идеальной для содержания там пчел благодаря обилию растений и удаленности от оживленных улиц, рассказал РИА Новости британский эксперт по пчеловодству, глава компании Apicultural Марк Паттерсон.

"Улей находится достаточно далеко от других жилых объектов, и пчелы не будут доставлять окружающим неудобств. Так что это, в некотором роде, идеальное место для них", - рассказал эксперт агентству.

Британский специалист также отметил, что у пчел не будет проблем с поиском пищи.

"Улей Белого дома расположен в центре сада, далеко от границы участка. Они (пчелы - ред.) находятся в прекрасном зеленом саду. Там много деревьев и кустарников вдоль всей национальной аллеи. Там много взрослых деревьев и всего остального. Для них достаточно корма", - отметил Паттерсон.

Кроме того, создателям улья удалось найти баланс между красотой и функциональностью, и такой дизайн понравится пчелам, считает эксперт.