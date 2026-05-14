07:39 14.05.2026 (обновлено: 11:18 14.05.2026)
Британский пчеловод рассказал, почему Белый дом подходит для пчел

Пчеловод Паттерсон: на территории Белого много растений, что необходимо для пчел

Пчела. Архивное фото
  • Территория Белого дома подходит для содержания пчел из-за обилия растений и удаленности от оживленных улиц.
  • Улей находится в центре сада, далеко от границы участка, что обеспечивает пчелам достаточно корма.
  • Британским экспертом по пчеловодству отмечен баланс между красотой и функциональностью дизайна улья.
ЛОНДОН, 14 мая - РИА Новости. Территория Белого дома является идеальной для содержания там пчел благодаря обилию растений и удаленности от оживленных улиц, рассказал РИА Новости британский эксперт по пчеловодству, глава компании Apicultural Марк Паттерсон.
Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья показали королю Великобритании Карлу III и королеве Камилле новый улей во время визита британского монарха в конце апреля.
"Улей находится достаточно далеко от других жилых объектов, и пчелы не будут доставлять окружающим неудобств. Так что это, в некотором роде, идеальное место для них", - рассказал эксперт агентству.
Британский специалист также отметил, что у пчел не будет проблем с поиском пищи.
"Улей Белого дома расположен в центре сада, далеко от границы участка. Они (пчелы - ред.) находятся в прекрасном зеленом саду. Там много деревьев и кустарников вдоль всей национальной аллеи. Там много взрослых деревьев и всего остального. Для них достаточно корма", - отметил Паттерсон.
Кроме того, создателям улья удалось найти баланс между красотой и функциональностью, и такой дизайн понравится пчелам, считает эксперт.
Он также в шутку допустил, что со временем у улья Белого дома может появиться собственный бальный зал, по аналогии с известной инициативой Трампа, который предлагал построить такое помещение для официальных приемов.
