В Госдуме предложили упростить восстановление паспорта при ошибке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили упростить процедуру восстановления паспорта при ошибочном включении документа в перечень недействительных.
- Автор инициативы депутат Анна Скрозникова предложила выдавать временное удостоверение личности в течение 24 часов с момента подтверждения ошибки в базах данных МВД.
- Предложенные меры позволят минимизировать негативные правовые и социальные последствия для людей, столкнувшихся с такими ошибками не по своей вине.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили упростить процедуру восстановления паспорта при ошибочном включении документа в перечень недействительных.
Обращение с соответствующим предложением министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву имеется в распоряжении РИА Новости. Автором инициативы стала депутат Госдумы Анна Скрозникова ("Новые люди").
По словам депутата, в работе с обращениями граждан Ярославской области, а также по материалам публикаций в СМИ фиксируется проблема ошибочного включения паспортов живых граждан РФ в учетные базы данных МВД России как принадлежащих умершим лицам.
"Прошу рассмотреть возможность внесения изменений в… нормативные правовые акты, регулирующие порядок ведения учетов МВД России, в части установления особого регламента рассмотрения обращений граждан, в отношении которых выявлены признаки ошибочного включения паспорта в перечень недействительных по основанию смерти владельца либо иной ошибочной отметки о недействительности при сохранении фактических оснований действительности документа", - сказано в обращении.
Парламентарий отметила необходимость возможности выдачи такому гражданину временного удостоверения личности в течение 24 часов с момента подтверждения того, что сведения ошибочно попали в базы данных, а также автоматического информирования заинтересованных органов и организаций об устранении ошибки в базах МВД через систему межведомственного электронного взаимодействия.
Она добавила, что предложенные меры позволят минимизировать негативные правовые и социальные последствия для людей, столкнувшихся с такими ошибками не по своей вине, и повысить доверие к государственным информационным системам.
