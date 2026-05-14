Рейтинг@Mail.ru
Пашинян разъяснил позицию Армении относительно антироссийских санкций - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:02 14.05.2026
Пашинян разъяснил позицию Армении относительно антироссийских санкций

Пашинян: Армения не хочет попасть под санкции из-за позиции против санкций РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армения изначально заняла позицию не присоединяться к антироссийским санкциям, но и не предпринимать шагов, которые могут привести ее саму к санкциям.
  • Никол Пашинян заявил, что Армения не хочет делать ничего против России, но не может позволить себе оказаться под санкциями.
  • Пашинян подчеркнул, что Армения не может выдержать санкционное давление так же, как Россия.
ЕРЕВАН, 14 мая - РИА Новости. Позиция Армении относительно антироссийских санкций изначально заключалась в том, чтобы не присоединяться к ним, но и самой не попасть под санкции, заявил премьер страны Никол Пашинян.
Он заявил, что в ЕС "подозревали" Армению в помощи России с обходом санкций, но заверил, что "сомнения были развеяны" после посещения Армении "европейскими специалистами".
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Армения не намерена спорить с Россией, заявил Пашинян
Вчера, 14:41
"Мы заявляли, что не присоединимся к санкционному режиму, но также заявляли, что не будем предпринимать шагов, из-за которых сами попадем под санкции. Мы говорили, что не хотим делать ничего против России, но у нас есть принцип: если мы почувствуем, что какой-либо шаг приведет к тому, что мы сами окажемся под санкциями, мы его не сделаем", - заявил Пашинян журналистам
По его словам, армянская сторона просила Москву отнестись к этому с пониманием.
"Так как если Россия может оказаться под санкциями и выдержать их, то Армения не может", - пояснил Пашинян.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Пашинян не опасается закона об использовании ВС России за границей
Вчера, 14:32
 
В миреРоссияАрменияМоскваНикол ПашинянЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала