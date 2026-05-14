Пашинян разъяснил позицию Армении относительно антироссийских санкций

Краткий пересказ от РИА ИИ Армения изначально заняла позицию не присоединяться к антироссийским санкциям, но и не предпринимать шагов, которые могут привести ее саму к санкциям.

Никол Пашинян заявил, что Армения не хочет делать ничего против России, но не может позволить себе оказаться под санкциями.

Пашинян подчеркнул, что Армения не может выдержать санкционное давление так же, как Россия.

ЕРЕВАН, 14 мая - РИА Новости. Позиция Армении относительно антироссийских санкций изначально заключалась в том, чтобы не присоединяться к ним, но и самой не попасть под санкции, заявил премьер страны Никол Пашинян.

Он заявил, что в ЕС "подозревали" Армению в помощи России с обходом санкций, но заверил, что "сомнения были развеяны" после посещения Армении "европейскими специалистами".

"Мы заявляли, что не присоединимся к санкционному режиму, но также заявляли, что не будем предпринимать шагов, из-за которых сами попадем под санкции. Мы говорили, что не хотим делать ничего против России, но у нас есть принцип: если мы почувствуем, что какой-либо шаг приведет к тому, что мы сами окажемся под санкциями, мы его не сделаем", - заявил Пашинян журналистам

По его словам, армянская сторона просила Москву отнестись к этому с пониманием.

"Так как если Россия может оказаться под санкциями и выдержать их, то Армения не может", - пояснил Пашинян.