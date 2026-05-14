Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армения изначально заняла позицию не присоединяться к антироссийским санкциям, но и не предпринимать шагов, которые могут привести ее саму к санкциям.
- Никол Пашинян заявил, что Армения не хочет делать ничего против России, но не может позволить себе оказаться под санкциями.
- Пашинян подчеркнул, что Армения не может выдержать санкционное давление так же, как Россия.
ЕРЕВАН, 14 мая - РИА Новости. Позиция Армении относительно антироссийских санкций изначально заключалась в том, чтобы не присоединяться к ним, но и самой не попасть под санкции, заявил премьер страны Никол Пашинян.
"Мы заявляли, что не присоединимся к санкционному режиму, но также заявляли, что не будем предпринимать шагов, из-за которых сами попадем под санкции. Мы говорили, что не хотим делать ничего против России, но у нас есть принцип: если мы почувствуем, что какой-либо шаг приведет к тому, что мы сами окажемся под санкциями, мы его не сделаем", - заявил Пашинян журналистам
По его словам, армянская сторона просила Москву отнестись к этому с пониманием.
"Так как если Россия может оказаться под санкциями и выдержать их, то Армения не может", - пояснил Пашинян.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.