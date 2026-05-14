Рейтинг@Mail.ru
Отец девочки, лишившейся пальца в детсаду, рассказал о ее состоянии - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:11 14.05.2026 (обновлено: 12:26 14.05.2026)
Отец девочки, лишившейся пальца в детсаду, рассказал о ее состоянии

РИА Новости: лишившаяся пальца в детсаду Махачкалы девочка постоянно плачет

© РИА НовостиДетский сад в Махачкале, в котором девочка лишилась пальца ноги
Детский сад в Махачкале, в котором девочка лишилась пальца ноги - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© РИА Новости
Детский сад в Махачкале, в котором девочка лишилась пальца ноги
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Отец девочки, лишившейся пальца в детском саду Махачкалы, сообщил, что его дочь получила психологическую травму и постоянно плачет.
  • По предварительной версии правоохранительных органов, ребенок получил травму мизинца из-за двери, а воспитатели дорезали уже начавший отрываться палец.
МАХАЧКАЛА, 14 мая – РИА Новости. Отец девочки, которой оторвало палец в детском саду Махачкалы, рассказал РИА Новости, что его маленькая дочь получила психологическую травму и постоянно плачет.
По словам мужчины, его дочери нет еще и трех лет, и рассказать, что именно произошло с ней в детском саду, она не может.
"Ребенок получил психологическую травму, надо прорабатывать. Работаем над этим. Стараемся мягко разговаривать. Дочка дома, ее уже выписали из больницы. Она не понимает, что случилось, иногда что-то говорит, плачет постоянно", - сказал отец девочки.
В среду суд в Махачкале арестовал трех сотрудников детсада №22 – двух воспитательниц и няню, которые подозреваются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (пункт "б" части 2 статьи 238 УК РФ). Согласно материалам дела, 8 мая девочка получила серьезную травму стопы, находясь под присмотром в детсаду. Ребенок был госпитализирован с диагнозом "травматическая ампутация мизинца правой стопы".
В правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что по предварительной версии, ребенку дверью прищемило мизинец, он начал отрываться, а воспитатели его дорезали. Палец в детсаду положили девочке в колготки, и он выпал дома.
Медицинские инструменты в операционной - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
В Махачкале врачи не восстановили палец девочке, пострадавшей в детсаду
13 мая, 22:40
 
ПроисшествияМахачкалаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала