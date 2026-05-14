Отец девочки, лишившейся пальца в детсаду, рассказал о ее состоянии

По предварительной версии правоохранительных органов, ребенок получил травму мизинца из-за двери, а воспитатели дорезали уже начавший отрываться палец.

МАХАЧКАЛА, 14 мая – РИА Новости. Отец девочки, которой оторвало палец в детском саду Махачкалы, рассказал РИА Новости, что его маленькая дочь получила психологическую травму и постоянно плачет.

По словам мужчины, его дочери нет еще и трех лет, и рассказать, что именно произошло с ней в детском саду, она не может.

"Ребенок получил психологическую травму, надо прорабатывать. Работаем над этим. Стараемся мягко разговаривать. Дочка дома, ее уже выписали из больницы. Она не понимает, что случилось, иногда что-то говорит, плачет постоянно", - сказал отец девочки.

В среду суд в Махачкале арестовал трех сотрудников детсада №22 – двух воспитательниц и няню, которые подозреваются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (пункт "б" части 2 статьи 238 УК РФ ). Согласно материалам дела, 8 мая девочка получила серьезную травму стопы, находясь под присмотром в детсаду. Ребенок был госпитализирован с диагнозом "травматическая ампутация мизинца правой стопы".