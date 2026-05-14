Объем производства российского ОПК в 2025 году вырос почти на четверть

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Оборонные предприятия почти на четверть нарастили выпуск продукции в 2025 году, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.

"Предприятия ОПК увеличили общий объем производства на 21%", — заявил он на Съезде машиностроителей в Национальном центре "Россия".

По его словам, растет экспорт отечественных вооружений в другие страны, в прошлом году выручка составила 15 миллиардов долларов.

Мантуров уточнил, что в целом поставки, связанные с продукцией машиностроения, увеличились на 28%. Особенно востребованы за рубежом изделия, необходимые при строительстве АЭС и других объектов генерации.