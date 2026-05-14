Объем производства российского ОПК в 2025 году вырос почти на четверть
11:40 14.05.2026 (обновлено: 12:08 14.05.2026)
Мантуров: в 2025 году объем выпуска продукции ОПК вырос на 21%

Первый вице-премьер Денис Мантуров. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Оборонные предприятия увеличили объем производства на 21% в 2025 году, заявил Мантуров.
  • Выручка от экспорта отечественных вооружений составила 15 миллиардов долларов.
  • Доля товаров гражданского назначения в отрасли превысила 30%.
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Оборонные предприятия почти на четверть нарастили выпуск продукции в 2025 году, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.
"Предприятия ОПК увеличили общий объем производства на 21%", — заявил он на Съезде машиностроителей в Национальном центре "Россия".
По его словам, растет экспорт отечественных вооружений в другие страны, в прошлом году выручка составила 15 миллиардов долларов.
Мантуров уточнил, что в целом поставки, связанные с продукцией машиностроения, увеличились на 28%. Особенно востребованы за рубежом изделия, необходимые при строительстве АЭС и других объектов генерации.
При этом доля товаров гражданского назначения в этой отрасли растет даже в условиях СВО и уже превысила 30%, добавил вице-премьер.
