В ОП рассказали, можно ли ввести запрет на число "67​​" в школах

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Запрещать число "67", ставшее популярным мемом среди школьников, бессмысленно, поскольку борьба с молодежным сленгом только привлечет к нему дополнительное внимание, заявил РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.
Фраза, которую пишут как "6-7", "67" или "six-seven", является популярным мемом. Ее используют для ответа на любой вопрос, без обязательного буквального смысла. Выражение среди школьников вызывает бурную реакцию: при упоминании числа "67" на английском языке, ученики начинают громко кричать эти цифры и танцевать.
"Если мы начнем что-то запрещать и специально акцентировать на этом внимание, то лишь поспособствуем его популярности. Поэтому, я думаю, что к этому надо относиться очень деликатно", - сказал Гриб.
Он отметил, что подобные запреты вряд ли будут эффективными, поскольку борьба с молодежным сленгом напоминает "борьбу с ветряными мельницами".
"Я считаю, что это временный тренд. Сегодня - 67, завтра - 78 или 95. Это часть молодежной культуры, и я уверен, что это временное явление. Запрещать произношение каких-либо чисел на русском или английском языке - это, по сути, борьба с молодежным сленгом, то есть борьба с ветряными мельницами", - заключит эксперт.
Ранее в интернете стала распространятся история учителя математики в пермской школе, который повесил шуточное объявление об ограничении использования числа 67 на уроке. В администрации Перми рассказали РИА Новости, что это было сделано для укрепления дисциплины в классе, так как при решении задач упомянутое число вызывало бурную реакцию у детей.
