Рейтинг@Mail.ru
Ученый анонсировал сезон наблюдения серебристых облаков - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:16 14.05.2026 (обновлено: 11:17 14.05.2026)
Ученый анонсировал сезон наблюдения серебристых облаков

РИА Новости: сезон наблюдения серебристых облаков начнется в конце мая

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСеребристые облака над Санкт-Петербургом после заката
Серебристые облака над Санкт-Петербургом после заката - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Серебристые облака над Санкт-Петербургом после заката. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ученый анонсировал начало сезона наблюдения серебристых облаков в конце мая.
  • Серебристые облака — самые высокие атмосферные явления на планете, они находятся на высоте 75–85 километров над Землей.
  • Серебристые облака являются одним из основных источников информации о движении воздушных масс в верхних слоях атмосферы и передвигаются со средней скоростью 27,8 метра в секунду.
ПЕРМЬ, 14 мая - РИА Новости. Сезон наблюдения серебристых облаков, появляющихся на высоте около 85 километров над Землей, начнется в конце мая, явление можно наблюдать в центральной части России, сообщил РИА Новости лектор Пермского планетария Виталий Францев.
"С конца мая в центральной части России начинается сезон видимости серебристых облаков. Это самые высокие атмосферные явления на планете. Облака находятся на высоте 75–85 километров и освещаются Солнцем, когда оно уже зашло за горизонт, то есть находится на 6–16 градусов ниже горизонта, что придает им серебристо-голубое свечение... Точную дату явления определить невозможно, так как сама природа создает кристаллы льда на скоплениях метеорной или вулканической пыли, как узоры на окне", - рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что серебристые облака являются одним из основных источников информации о движении воздушных масс в верхних слоях атмосферы. Они передвигаются очень быстро, средняя скорость - 27,8 метра в секунду. Наблюдать явление можно будет невооруженным глазом в темное время суток.
Полнолуние в Москве - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Астроном рассказал о редком явлении в мае
29 апреля, 02:39
 
РоссияЗемля
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала