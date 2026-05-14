Ученый анонсировал сезон наблюдения серебристых облаков

ПЕРМЬ, 14 мая - РИА Новости. Сезон наблюдения серебристых облаков, появляющихся на высоте около 85 километров над Землей, начнется в конце мая, явление можно наблюдать в центральной части России, сообщил РИА Новости лектор Пермского планетария Виталий Францев.
"С конца мая в центральной части России начинается сезон видимости серебристых облаков. Это самые высокие атмосферные явления на планете. Облака находятся на высоте 75–85 километров и освещаются Солнцем, когда оно уже зашло за горизонт, то есть находится на 6–16 градусов ниже горизонта, что придает им серебристо-голубое свечение... Точную дату явления определить невозможно, так как сама природа создает кристаллы льда на скоплениях метеорной или вулканической пыли, как узоры на окне", - рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что серебристые облака являются одним из основных источников информации о движении воздушных масс в верхних слоях атмосферы. Они передвигаются очень быстро, средняя скорость - 27,8 метра в секунду. Наблюдать явление можно будет невооруженным глазом в темное время суток.
