Ученые объяснили загадку места возникновения Аркаима

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ученые ЧелГУ считают, что особенности рельефа местности на левом берегу реки Синташта стали причиной расселения на этой территории древних людей.
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Особенности рельефа местности на левом берегу реки Синташта стали причиной расселения там древних людей, построивших в том числе и Аркаим, пишут ученые Челябинского государственного университета в статье, опубликованной в Magistra Vitae.
Поселения синташтинской культуры, объединенные под названием "Страна городов", датируются бронзовым веком — к ним относится и укрепленное поселение Аркаим. Кроме него, на реке Синташта в Зауральской степи археологи нашли более 20 свидетельств миграции индоевропейцев, среди которых — три укрепленных поселения и девять жилых территорий без фортификации, а также более десяти могильников.
Эти древние поселения сконцентрированы на береговой территории протяженностью примерно 50 километров. Такая плотность поселений в XX-XIX — XI веках до нашей эры, необычна, рассказали в ЧелГУ.
"Мы рассмотрели расположение древних поселений со спутниковых снимков и убедились, что единственным значимым отличием берегов была пересеченность местности — богатые пастбища были (согласно реконструкции климата) во всей долине. А вот естественные "разграничители" полей и укрытия от ветра для скота — только на левом берегу", — сказал преподаватель кафедры истории России и зарубежных стран историко-филологического факультета, специалист учебно-научного центра изучения проблем природы и человека Николай Петров.
Раскопки поселения Левобережное (Синташта II) в 2017 году
Раскопки поселения Левобережное (Синташта II) в 2019 году
Долина реки Синташта
Укрепленное поселение Левобережное (Синташта II)
Лошади в степи
Он подчеркнул, что из 12 известных сейчас поселений десять располагались на левом берегу Синташты и всего два — на правом. По мнению Петрова, такая скученность неслучайна: рельеф левого берега был более благоприятен для скотоводства, а следовательно, и для развития экономики и культуры.