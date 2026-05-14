Ученые объяснили загадку места возникновения Аркаима

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Особенности рельефа местности на левом берегу реки Синташта стали причиной расселения там древних людей, построивших в том числе и Аркаим, пишут ученые Челябинского государственного университета в статье, опубликованной в . Особенности рельефа местности на левом берегу рекистали причиной расселения там древних людей, построивших в том числе и Аркаим, пишут ученые Челябинского государственного университета в статье, опубликованной в Magistra Vitae

Поселения синташтинской культуры, объединенные под названием "Страна городов", датируются бронзовым веком — к ним относится и укрепленное поселение Аркаим. Кроме него, на реке Синташта в Зауральской степи археологи нашли более 20 свидетельств миграции индоевропейцев, среди которых — три укрепленных поселения и девять жилых территорий без фортификации, а также более десяти могильников.

Эти древние поселения сконцентрированы на береговой территории протяженностью примерно 50 километров. Такая плотность поселений в XX-XIX — XI веках до нашей эры, необычна, рассказали в ЧелГУ.

"Мы рассмотрели расположение древних поселений со спутниковых снимков и убедились, что единственным значимым отличием берегов была пересеченность местности — богатые пастбища были (согласно реконструкции климата) во всей долине. А вот естественные "разграничители" полей и укрытия от ветра для скота — только на левом берегу", — сказал преподаватель кафедры истории России и зарубежных стран историко-филологического факультета, специалист учебно-научного центра изучения проблем природы и человека Николай Петров.

© Фото : Николай Петров Раскопки поселения Левобережное (Синташта II) в 2017 году
© Фото : Николай Петров Раскопки поселения Левобережное (Синташта II) в 2019 году
© Фото : Николай Петров Долина реки Синташта
© Фото : Николай Петров Укрепленное поселение Левобережное (Синташта II)
© Фото : Николай Петров Лошади в степи