Рейтинг@Mail.ru
Мировая экономика развивается по неблагоприятному сценарию, заявили в МВФ - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:14 14.05.2026
Мировая экономика развивается по неблагоприятному сценарию, заявили в МВФ

МВФ: ситуация в мировой экономике развивается по неблагоприятному сценарию

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМужчина у здания Международного валютного фонда
Мужчина у здания Международного валютного фонда - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Мужчина у здания Международного валютного фонда . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мировая экономика развивается по неблагоприятному сценарию из-за затянувшейся напряженности на Ближнем Востоке и проблем с проходом судов через Ормузский пролив, заявила директор по коммуникациям МВФ Джули Козак.
  • В МВФ предупредили, что мировая экономика окажется «на волоске» от глобальной рецессии в случае затягивания конфликта на Ближнем Востоке.
  • По прогнозам МВФ, в случае затягивания конфликта темпы роста мировой экономики снизятся на 1,3 процентного пункта в 2026 году и еще на 1 процентный пункт в 2027 году.
ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Ситуация в мировой экономике развивается по неблагоприятному сценарию из-за затянувшейся напряженности на Ближнем Востоке и сохраняющихся проблем с проходом судов через Ормузский пролив, заявила директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак.
В апреле в МВФ предупредили, что мировая экономика окажется "на волоске" от глобальной рецессии в случае затягивания конфликта на Ближнем Востоке. В фонде прогнозировали, что в таком случае темпы роста мировой экономики снизятся на 1,3 процентного пункта уже в 2026 году с дальнейшим сокращением еще на 1 процентный пункт в 2027 году.
"Мы очевидно выходим за рамки базового сценария в сторону неблагоприятного сценария или уже в нем", - сообщила она на вопрос РИА Новости на брифинге, комментируя влияние ситуации в регионе на мировую экономику.
Козак пояснила, что такая оценка МВФ связана с сохранением повышенных цен на нефть в мире по сравнению с базовой оценкой фонда, а также с ростом инфляционного давления.
"Финансовые условия остаются достаточно стимулирующими", - добавила она.
Международный валютный фонд - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
МВФ назвал условие для получения Украиной внешнего финансирования
Вчера, 18:03
 
В миреБлижний ВостокОрмузский проливМВФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала