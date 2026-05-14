Мировая экономика развивается по неблагоприятному сценарию, заявили в МВФ

ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Ситуация в мировой экономике развивается по неблагоприятному сценарию из-за затянувшейся напряженности на Ближнем Востоке и сохраняющихся проблем с проходом судов через Ормузский пролив, заявила директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак.

В апреле в МВФ предупредили, что мировая экономика окажется "на волоске" от глобальной рецессии в случае затягивания конфликта на Ближнем Востоке . В фонде прогнозировали, что в таком случае темпы роста мировой экономики снизятся на 1,3 процентного пункта уже в 2026 году с дальнейшим сокращением еще на 1 процентный пункт в 2027 году.

"Мы очевидно выходим за рамки базового сценария в сторону неблагоприятного сценария или уже в нем", - сообщила она на вопрос РИА Новости на брифинге, комментируя влияние ситуации в регионе на мировую экономику.

Козак пояснила, что такая оценка МВФ связана с сохранением повышенных цен на нефть в мире по сравнению с базовой оценкой фонда, а также с ростом инфляционного давления.