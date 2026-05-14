Рейтинг@Mail.ru
Объем теневой экономики Украины достиг почти половины ВВП, сообщили в МВФ - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:13 14.05.2026 (обновлено: 18:42 14.05.2026)
Объем теневой экономики Украины достиг почти половины ВВП, сообщили в МВФ

Козак: объем теневой экономики Украины составляет 45% ВВП

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТабличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ
Табличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Табличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Объем теневой экономики Украины достиг 45 процентов ВВП.
  • Киев должен проводить реформы, в том числе в налоговой сфере, чтобы продолжить получать внешнее финансирование.
ВАШИНГТОН, 14 мая — РИА Новости. На долю теневой экономики Украины сейчас приходится почти половина ВВП, заявила директор по коммуникациям МВФ Джули Козак.
«
"В настоящее время, например, объем теневого сектора оценивается в 45 процентов ВВП", — сказала она в ответ на вопрос РИА Новости, комментируя необходимость проведения Киевом реформ в разных сферах.
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Экономика Украины исчезла за 12 лет после "майдана", заявил Азаров
22 февраля, 05:17
По словам Козак, Украина должна проводить обещанные преобразования, в том числе в налоговой сфере, чтобы продолжить получать внешнее финансирование.
"Киеву необходимо двигаться в направлении мобилизации внутренних финансовых ресурсов. Это будет иметь для страны действительно критическое значение", — подчеркнула она.
В этом году украинский бюджет сверстали с рекордным дефицитом: расходы — около 120 миллиардов евро, доходы — в лучшем случае 70 миллиардов, дефицит — 18,4 процента ВВП, около 50 миллиардов евро.
Государственный долг при этом вырос с 49 процентов ВВП в 2021-м до 109. Его обслуживание — вторая по величине статья расходов после армии.
Улица Крещатик в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
Киев в пятницу должен заплатить МВФ около 183 миллионов долларов
1 мая, 04:14
 
УкраинаМВФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала