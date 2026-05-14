Объем теневой экономики Украины достиг почти половины ВВП, сообщили в МВФ

ВАШИНГТОН, 14 мая — РИА Новости. На долю теневой экономики Украины сейчас приходится почти половина ВВП, заявила директор по коммуникациям МВФ Джули Козак.
"В настоящее время, например, объем теневого сектора оценивается в 45 процентов ВВП", — сказала она в ответ на вопрос РИА Новости, комментируя необходимость проведения Киевом реформ в разных сферах.
По словам Козак, Украина должна проводить обещанные преобразования, в том числе в налоговой сфере, чтобы продолжить получать внешнее финансирование.
"Киеву необходимо двигаться в направлении мобилизации внутренних финансовых ресурсов. Это будет иметь для страны действительно критическое значение", — подчеркнула она.
В этом году украинский бюджет сверстали с рекордным дефицитом: расходы — около 120 миллиардов евро, доходы — в лучшем случае 70 миллиардов, дефицит — 18,4 процента ВВП, около 50 миллиардов евро.
Государственный долг при этом вырос с 49 процентов ВВП в 2021-м до 109. Его обслуживание — вторая по величине статья расходов после армии.