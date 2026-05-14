Табличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ

Объем теневой экономики Украины достиг почти половины ВВП, сообщили в МВФ

Краткий пересказ от РИА ИИ Объем теневой экономики Украины достиг 45 процентов ВВП.

Киев должен проводить реформы, в том числе в налоговой сфере, чтобы продолжить получать внешнее финансирование.

ВАШИНГТОН, 14 мая — РИА Новости. На долю теневой экономики Украины сейчас приходится почти половина ВВП, заявила директор по коммуникациям МВФ Джули Козак.

« "В настоящее время, например, объем теневого сектора оценивается в 45 процентов ВВП", — сказала она в ответ на вопрос РИА Новости, комментируя необходимость проведения Киевом реформ в разных сферах.

По словам Козак, Украина должна проводить обещанные преобразования, в том числе в налоговой сфере, чтобы продолжить получать внешнее финансирование.

"Киеву необходимо двигаться в направлении мобилизации внутренних финансовых ресурсов. Это будет иметь для страны действительно критическое значение", — подчеркнула она.

В этом году украинский бюджет сверстали с рекордным дефицитом: расходы — около 120 миллиардов евро, доходы — в лучшем случае 70 миллиардов, дефицит — 18,4 процента ВВП, около 50 миллиардов евро.