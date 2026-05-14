МВД объявило в розыск юриста Алексея Прянишникова*

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск юриста-иноагента Алексея Прянишникова* по уголовной статье, сообщается на сайте ведомства.

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке Прянишникова* в базе розыска.

По какой именно статье его разыскивают, не указывается.

Минюст РФ внес юриста в реестр иноагентов в июне 2024 года. Отмечалось, что он распространял фейки о решениях российских властей и материалы иностранных агентов. Кроме того, он являлся координатором движения, основатель которого включен в реестр иноагентов. Прянишников* проживает за пределами РФ.