МВД: закон о дропах стал переломным моментом в борьбе с кибермошенниками
17:04 14.05.2026
МВД: закон о дропах стал переломным моментом в борьбе с кибермошенниками

© iStock.com / Milan_Jovic — Телефонный мошенник
  • Замначальника Следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов считает, что принятие закона об уголовной ответственности для дропперов в 2025 году стало переломным моментом в борьбе с кибермошенничеством.
  • По словам Филиппова, в 2025 году количество киберпреступлений, связанных с хищениями, снизилось на 23%, IT-мошенничеств — на 9%, а сумма похищенных денег — на 4%.
  • Закон об уголовной ответственности за дропперство вступил в силу 5 июля 2025 года.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Принятие закона об уголовной ответственности для дропперов в 2025 году стало переломным моментом в борьбе с кибермошенничеством, считает замначальника Следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов.
Выступая на ХIII Московском инновационном юридическом форуме, он отметил, что в 2025 году количество киберпреступлений, связанных с хищениями, снизилось на 23%, IT-мошенничеств - на 9%, а сумма похищенных денег - на 4%: с 203 миллиардов до 199 миллиардов рублей.
"Переломным моментом стало, на наш взгляд, принятие в 2025 году в июле месяце закона о дропах… который в совокупности со всеми иными мерами позволил снизить только в июле месяце сразу на 17% (количество киберпреступлений - ред.)", - сказал Филиппов.
Закон об уголовной ответственности за дропперство вступил в силу 5 июля 2025 года. Теперь соучастникам аферистов, которые за деньги передают свои карты, грозит до 3 лет лишения свободы, за приобретение карты для передачи ее третьему лицу - до 6 лет со штрафом от 100 до 500 тысяч рублей.
