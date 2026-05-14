МВД: закон о дропах стал переломным моментом в борьбе с кибермошенниками

Краткий пересказ от РИА ИИ Замначальника Следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов считает, что принятие закона об уголовной ответственности для дропперов в 2025 году стало переломным моментом в борьбе с кибермошенничеством.

По словам Филиппова, в 2025 году количество киберпреступлений, связанных с хищениями, снизилось на 23%, IT-мошенничеств — на 9%, а сумма похищенных денег — на 4%.

Закон об уголовной ответственности за дропперство вступил в силу 5 июля 2025 года.

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Принятие закона об уголовной ответственности для дропперов в 2025 году стало переломным моментом в борьбе с кибермошенничеством, считает замначальника Следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов.

Выступая на ХIII Московском инновационном юридическом форуме, он отметил, что в 2025 году количество киберпреступлений, связанных с хищениями, снизилось на 23%, IT-мошенничеств - на 9%, а сумма похищенных денег - на 4%: с 203 миллиардов до 199 миллиардов рублей.

"Переломным моментом стало, на наш взгляд, принятие в 2025 году в июле месяце закона о дропах… который в совокупности со всеми иными мерами позволил снизить только в июле месяце сразу на 17% (количество киберпреступлений - ред.)", - сказал Филиппов.