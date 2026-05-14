"Цифровое Телевидение" и РЭЦ покажут отечественные мультсериалы в Харбине
10:34 14.05.2026
"Цифровое Телевидение" и РЭЦ покажут отечественные мультсериалы в Харбине

© Фото : Пресс-служба РЭЦ
Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" в Харбине в 2025 году
Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" в Харбине в 2025 году
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. "Цифровое Телевидение" и Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ) покажут отечественные мультсериалы на фестивале-ярмарке "Сделано в России" в Харбине, сообщает РЭЦ.
"Российский экспортный центр проведет фестиваль-ярмарку под национальным брендом "Сделано в России" на площадке Харбинской международной торгово-экономической ярмарки. Мероприятие состоится с 17 по 21 мая. Оно пройдет параллельно с X Российско-китайским ЭКСПО", - отмечается в пресс-релизе.
На ярмарке будут представлены более 100 российских производителей косметики, товаров народного потребления, ювелирной и сельскохозяйственной продукции. Компании из России и Китая обсудят совместные проекты и перспективы поставок. Медиахолдинг "Цифровое Телевидение" дополнит программу выставки контентом собственного производства и организует показ мультсериалов "Сказочный патруль" и "Геройчики". Для посетителей с детьми пройдут мастер-классы и розыгрыш брендированной продукции. Оба анимационных проекта получат сертификат "Сделано в России".
"Российская анимация сегодня – это достойный, высококонкурентный продукт мирового уровня. По качеству, художественной ценности и технологиям производства мы не уступаем лидерам глобального рынка. Несмотря на сложности международного взаимодействия наши мультфильмы ценят в Китае, Индонезии, странах Персидского залива. Наша анимация говорит на универсальном языке – языке доброты, дружбы и справедливости", - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
В рамках фестивалей "Сделано в России" мы уже выстроили системную экспортную воронку для товаров. Следующий логический этап - тиражирование этого механизма на креативные индустрии. Ярким проектом в этом направлении станет наше взаимодействие с медиахолдингом "Цифровое телевидение". Герои российской анимации должны стать такими же драйверами несырьевого экспорта, как и традиционные товары под брендом "Сделано в России", – добавила она.
"Сказочный патруль" – российский мультсериал о приключениях юных волшебниц в сказочном мире. "Геройчики" рассказывают о мальчике Роме и его оживающих игрушках. Проекты неоднократно становились лауреатами премий "ТЭФИ. Kids", "Главные герои", Russian Licensing Awards и других.
"Цифровое Телевидение" ("ЦТ") – крупнейший медиахолдинг на рынке платного телевидения в России. В Группу "ЦТ" входят компании, позволяющие создавать, дистрибутировать и монетизировать контент на базе собственной инфраструктуры.
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ), в который входят Росэксимбанк, "Эксар" и "Школа экспорта РЭЦ", является государственным институтом поддержки несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ). РЭЦ предоставляет компаниям финансовую и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". На центр также возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
РЭЦ проводит фестиваль-ярмарку "Сделано в России" в Харбине третий год подряд. Всего в Китае за последние годы Центр организовал шесть таких мероприятий. Первые прошли в 2024 году, накануне китайского Нового года, в Шэньяне и Даляне, затем – в Харбине в мае, а после – в Чэнду в ноябре. В 2025 году фестиваль состоялся в Шэньяне, Харбине и Пекине. Предстоящая ярмарка "Сделано в России" станет для РЭЦ седьмой в КНР.
 
