В Москве три пешехода пострадали при наезде машины на остановку

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. При наезде автомобиля на остановку в центре столицы пострадали три человека, сообщили в управлении Госавтоинспекции по Москве.
"По предварительным данным, на проспекте Мира, в районе дома 48, водитель автомобиля Infinity не справился с управлением и совершил наезд на остановку общественного транспорта. В результате произошедшего пострадали три пешехода, которые находились на тротуаре", — говорится в публикации на платформе "Макс".
Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства аварии. На месте также работает следственно-оперативная группа.