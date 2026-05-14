Москвичам напомнили, как подготовиться к путешествию с питомцем

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Перед любой поездкой необходимо показать питомца врачу и сделать необходимые вакцины, для поездок за границу стоит изучить правила ввоза животных и собрать необходимые справки, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Начинать подготовку к поездкам с домашними питомцами стоит не менее чем за месяц до предполагаемой даты. А тем, кто планирует перелет за границу, может потребоваться еще больше времени… Взять с собой в путешествие можно только здоровых и вакцинированных питомцев. Поэтому перед каждой поездкой необходим осмотр в государственной ветеринарной клинике", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для поездок по России с кошками или собаками оформления дополнительных справок не требуется: достаточно провести в госветклинике осмотр животного и поставить отметку в ветеринарный паспорт. Она действительна в течение 14 дней.

"Обязательным условием для перемещения внутри страны является вакцинация против бешенства. Прививка должна быть сделана менее года назад и заверена печатью в ветпаспорте. Чипирование необязательно, но при авиаперелете лучше заранее уточнить условия у перевозчика: могут потребоваться дополнительные документы", - уточняется в сообщении.

Подчеркивается, что перевозка собак и кошек за границу требует более долгой и сложной подготовки. Для начала нужно ознакомиться с правилами ввоза животных в страну назначения - требования разных государств могут существенно различаться.

"Основная программа подготовки к заграничной поездке включает несколько обязательных этапов. Питомца необходимо обработать от блох и клещей, провести дегельминтизацию, а также чипировать и привить против бешенства", - поясняется в сообщении.