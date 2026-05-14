Синоптик рассказал о возвращении в Москву метеорологического лета

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Метеорологическое лето, когда среднесуточная температура воздуха выше плюс 15 градусов, вернулось в Москву, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Минувшая среда, 13 мая вернула в столичный регион более теплую погоду и температурный фон не только превысил средние многолетние отметки, но и вновь вышел на уровень летних температур – среднесуточная температура этого дня составила плюс 16,3, что превышает 15-градусную отметку – критерий летнего сезона, и с этого дня начался второй отсчет дней метеорологического лета", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик отметил, что четверг в Москве станет вторым "метеолетним" днем. Теплая ночь, а минимум в столице составил плюс 12,6 градуса, и довольно высокая дневная температура, которая по прогнозам превысит 20-градусную отметку, вновь отправят среднесуточную температуру в диапазон летних отметок, сообщил он.
"В ближайшие дни в столичном регионе продолжатся процессы потепления – как минимум до середины следующей недели показания термометров будут только расти, во вторник-среду уверенно преодолевая 25-градусную отметку и продолжая "метеолетний" период, который на этот раз уже не прервется", - добавил он.