08:39 14.05.2026
Синоптик рассказал о возвращении в Москву метеорологического лета

© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Прохожие на Красной площади в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 13 мая среднесуточная температура в Москве составила плюс 16,3 градуса, что превысило 15-градусную отметку, рассказал синоптик Михаил Леус.
  • По прогнозам, в ближайшие дни в столичном регионе продолжатся процессы потепления, и "метеолетний" период продолжится.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Метеорологическое лето, когда среднесуточная температура воздуха выше плюс 15 градусов, вернулось в Москву, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Минувшая среда, 13 мая вернула в столичный регион более теплую погоду и температурный фон не только превысил средние многолетние отметки, но и вновь вышел на уровень летних температур – среднесуточная температура этого дня составила плюс 16,3, что превышает 15-градусную отметку – критерий летнего сезона, и с этого дня начался второй отсчет дней метеорологического лета", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик отметил, что четверг в Москве станет вторым "метеолетним" днем. Теплая ночь, а минимум в столице составил плюс 12,6 градуса, и довольно высокая дневная температура, которая по прогнозам превысит 20-градусную отметку, вновь отправят среднесуточную температуру в диапазон летних отметок, сообщил он.
"В ближайшие дни в столичном регионе продолжатся процессы потепления – как минимум до середины следующей недели показания термометров будут только расти, во вторник-среду уверенно преодолевая 25-градусную отметку и продолжая "метеолетний" период, который на этот раз уже не прервется", - добавил он.
ОбществоМоскваМихаил Леус
 
 
